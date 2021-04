DJ VW bekräftigt: Werden bis spätestens 2050 klimaneutral sein

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 bekräftigt. Allein bis 2025 sollen 14 Milliarden Euro in die Dekarbonisierung investiert werden, kündigte der Wolfsburger Konzern an. Als neues Zwischenziel sollen die CO2-Emissionen pro VW-Fahrzeug in Europa bis 2030 um 40 Prozent sinken - und das konzernweite Ziel von 30 Prozent deutlich übertreffen (Basis: 2018).

"Wir denken Dekarbonisierung ganzheitlich: Von der Herstellung über die Nutzung bis hin zum Recycling", sagte VW-Markenchef Ralf Brandstätter anlässlich der Veranstaltung Way to Zero. Ein wesentlicher Faktor für eine CO2-neutrale E-Mobilität sei das Laden mit 100 Prozent regenerativ erzeugtem Strom. Als erster Automobilhersteller unterstütze VW den Ausbau regenerativer Energien im industriellen Maßstab. Bis zum Jahr 2025 sollen alle Projekte zusammen rund 7 Terawattstunden an zusätzlichem Ökostrom erzeugen.

Im Zentrum stehe der beschleunigte Hochlauf der E-Offensive mit der vollständigen Elektrifizierung der Neuwagenflotte. Bis 2030 sollen mindestens 70 Prozent des VW-Absatzes in Europa reine E-Autos sein. In Nordamerika und China soll der E-Auto-Anteil mindestens 50 Prozent betragen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 03:15 ET (07:15 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.