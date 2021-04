Guten Morgen, der Dax pendelt auch am heutigen Donnerstag im frühen Handel weiter seitwärts und verläuft aktuell im Bereich von 15.280 Punkten erneut unter der Marke von 15.300 Punkten. Am Vortag konnte der DAX kurzfristig bis 15.355 Punkten ansteigen, kam dann aber wieder zurück. An der Lage hat sich damit nichts geändert. Solange der DAX weitgehend über dem 10er-EMA notiert, ist mit einer weiteren Setiwärtsbewegung ...

