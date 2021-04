Der erste bezahlte Kurs des Börsen-Neuzugangs lag mit 72,50 Franken sehr deutlich über dem Ausgabepreis von 64 Franken.Gegen 9.25 Uhr werden die PolyPeptide-Papiere an der SIX sogar bei 74,80 Franken gehandelt, was einem Aufschlag von rund 17 Prozent zum Ausgabepreis bedeutet. Das Unternehmen ist damit mit rund 2,48 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...