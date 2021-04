Abiomed (NASDAQ: ABMD) gibt die Berufung von Dr. med. Paula A. Johnson, MPH, in das Board of Directors von Abiomed mit sofortiger Wirkung bekannt. Dr. Johnson wird als Mitglied des Governance and Nominating Committee tätig sein. Mit der Berufung von Dr. Johnson umfasst das Board of Directors nunmehr neun aktive Mitglieder.

"Dr. Johnson ist eine renommierte, auf internationaler Ebene führende Expertin in den Bereichen Gesundheitswesen, medizinische Forschung und Gesundheitspolitik. Dies gilt insbesondere für ihr Engagement zur Förderung der Gesundheit von Frauen", so Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer von Abiomed. "Als visionäre Medizinerin und Wissenschaftlerin wird sie Abiomed auf dem Feld der Herz- und Lungenerholung, bei der Weiterentwicklung des Behandlungsstandards und bei der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten tatkräftig begleiten."

"Abiomed setzt sich dafür ein, Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Dieses Engagement deckt sich genau mit meinen eigenen Überzeugungen", so Dr. Johnson. "Ich freue mich auf meine Arbeit im Board of Directors und darauf, Abiomed dabei zu unterstützen, noch mehr Patienten auf der ganzen Welt fortschrittliche Medizintechnik bereitstellen zu können."

Dr. Johnson ist Kardiologin und die 14.Präsidentin des Wellesley College. Zuvor war sie Gründerin und erste verantwortliche Direktorin des Connors Center for Women's Health and Gender Biology sowie Leiterin der Abteilung für Frauengesundheit am Brigham and Women's Hospital in Boston. Dort leitete sie Forschungsarbeiten mit der Zielsetzung, den Wissensstand über die biologischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei der Behandlung von Krankheiten zu erweitern. Darüber hinaus war sie Professorin für Medizin an der Harvard Medical School und Professorin für Epidemiologie an der Harvard T.H. Chan School of Public Health. Dr. Johnson ist ein gewähltes Mitglied der American Academy of Arts and Sciences und der National Academy of Medicine. Sie wurde von der National Library of Medicine als nationale Führungspersönlichkeit in der Medizin gewürdigt und hat zahlreiche Auszeichnungen und Ehrentitel für ihre Leistungen in den Bereichen Wissenschaft, Medizin und öffentliche Gesundheit erhalten. Dr. Johnson erwarb einen Bachelorabschluss, eine Promotion im Fach Medizin (MD) und einen Abschluss als Master of Public Health an der Harvard University und spezialisierte sich am Brigham and Women's Hospital auf Innere Medizin und kardiovaskuläre Medizin.

"Die Ernennung von Dr. Johnson steht im Einklang mit der Zielsetzung von Abiomed, führende Expertinnen und Experten mit einer breiten Palette an Kompetenzen und Sichtweisen im Board of Directos zu haben", so Dorothy E. Puhy, Lead Independent Director im Board of Directors von Abiomed und ehemalige Executive Vice President, Chief Operating Officer und Assistant Treasurer am Dana Farber Cancer Institute. "Ihre Erfahrung und Sichtweise als Kardiologin und Wissenschaftlerin sowie ihr Einsatz für die Verbesserung der Gesundheitssituation von Frauen werden in der nächsten Wachstumsphase von Abiomed von unschätzbarem Wert sein."

