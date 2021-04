Nottingham, Vereinigtes Königreich und Keele, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Kooperation erforscht verbesserte Herstellung von AAV- und lentiviralen Vektoren zur Verbesserung der Qualität und Produktivität für Gentherapie- und ImpfstoffentwicklerAlbumedix Ltd. ("Albumedix") (https://albumedix.com/), ein aufstrebender Marktführer in der Entwicklung neuartiger Therapien und anerkannter Weltmarktführer für rekombinantes Humanalbumin (rHA), hat heute eine Erweiterung seiner Forschungskooperation mit Cobra Biologics, der Gentherapieabteilung von Cognate BioServices, einem Unternehmen von Charles River Laboratories International, Inc. bekannt gegeben. Die Forschungskooperation konzentriert sich auf die Prozessoptimierung und Stabilitätsverbesserung bei der Scale-up-Herstellung von AAV- und lentiviralen Vektoren durch Albumedix' proprietäres rekombinantes Humanalbumin-basiertes Produkt.Darüber hinaus zielt die Zusammenarbeit darauf ab, sowohl das Upstream- als auch das Downstream-Processing bei der Herstellung von AAV- und Lentivirus-Vektoren voranzutreiben, einschließlich der Entwicklung von Formulierungen für die Langzeitstabilität.Der Bereich der neuartigen Therapien ist eine schnelllebige Branche, in der jeden Tag neue innovative und transformative Therapien in die Klinik kommen. Um die Erfolgschancen zu erhöhen und die Verfügbarkeit dieser Therapien für Patienten zu erweitern, besteht ein zunehmender Bedarf, eine robuste, skalierbare und wirtschaftlich tragfähige Produktion sicherzustellen.Seit 2019 arbeiten Cobra Biologics und Albumedix gemeinsam an der Optimierung der Herstellung und Produktion von viralen Vektoren, um die Qualität und Produktivität für Entwickler von Gentherapie und Impfstoffen zu verbessern. Die aktuelle Zusammenarbeit ist eine Erweiterung der Forschungskooperation aus dem Jahr 2019 und sieht vor, dass beide Unternehmen ihr Engagement für das gemeinsame Ziel weiter festigen, Entwicklern von neuartigen Therapien und Biopharmazeutika zu ermöglichen, Patienten weltweit mit besser skalierbaren Therapien zu erreichen.Jonas Skjødt Møller, CEO von Albumedix, kommentierte: "Wir freuen uns, mit Cobra einen Forschungspartner gefunden zu haben, der sich ebenso wie wir dafür einsetzt, die Branche mit Innovationen voranzubringen. Mit unserer Mission, Exzellenz in neuartigen Therapien zu fördern, investieren wir und gehen Partnerschaften ein, um an der wissenschaftlichen Spitze zu stehen, und wir freuen uns darauf, unsere hauseigene Expertise und die einzigartigen stabilitätssteigernden Vorteile unseres rekombinanten Humanalbumins mit der viralen Vektorproduktionsplattform von Cobra weiter zu kombinieren."Dr. Daniel Smith, Executive Director of Global Cell & Gene Therapy Portfolio, Charles River, sagte: "Die Herstellung von viralen Vektoren stellt eine Herausforderung für die Entwickler von Gentherapie und Impfstoffen dar. Diese Kooperationsvereinbarung zielt darauf ab, die Herstellung von viralen Vektoren durch die Kombination unserer eigenen Expertise mit der von Albumedix und insbesondere deren rekombinanten Humanalbuminprodukten zu verbessern. Wir freuen uns, dieses Forschungsprojekt mit Albumedix in Angriff zu nehmen, um die Herstellung von viralen Vektoren zu optimieren und sicherzustellen, dass das Angebot den wachsenden Bedarf an Gentherapien decken kann."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498257/Albumedix_COBRA_Logo.jpgPressekontakt:Sian Gilfillanbd@albumedix.com+44 (0)7586571072Original-Content von: Albumedix Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155255/4902213