Der amerikanische Energiekonzern Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, NYSE: XOM) zahlt eine unveränderte vierteljährliche Dividende von 0,87 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die Ausschüttung erfolgt am 10. Juni 2021 (Record date ist der 13. Mai 2021), wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Exxon Mobil 3,48 US-Dollar an die Investoren aus. Damit beträgt die derzeitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...