Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen litten zur Wochenmitte unter der anhaltend freundlichen Stimmung bei Dividendentiteln, so die Analysten der Nord LB.Das Festhalten der US-Notenbank an der ultralockeren Geldpolitik habe bei den Treasuries für leichte Kursgewinne gesorgt.Die Verbraucherstimmung in Deutschland leide deutlich unter dem anhaltenden Lockdown. Wie die GfK mitgeteilt habe, sei das Konsumklima-Barometer für Mai überraschend um 2,7 auf -8,8 Punkte gesunken. Auch wenn die Verbraucher weiter unter den Corona-Beschränkungen leiden würden, der deutschen Wirtschaft gehe es gut. Die Unternehmen aus Industrie, Energie- und Wasserversorgung, Bau, Gastgewerbe sowie Handel und Dienstleistungen hätten ihren Umsatz im Märzkräftig um 5,7% zum Vormonat gesteigert. Gegenüber Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, liege der Indikator 7,2% im Plus. (29.04.2021/alc/a/a) ...

