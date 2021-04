Der Grazer Anlagenbauer Andritz hat einen Millionen-Auftrag in Australien an Land gezogen: Die Steirer liefern zwei 125-MW-Pumpturbinen an das Kraftwerk Kidston in North Queensland. Es handelt sich um eine der weltweit ersten Kombi-Anlagen aus Sonnenenergie und Pumpspeicherkraft. Eigentümer und Projektentwickler von Kidston ist Genex Power. Die Inbetriebnahme der Anlage wird für 2024 erwartet, hieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...