Die Lockerung der Covid-Restriktionen geht mit einer Erholung des GBP/USD einher, doch die politische Unsicherheit bis zu den Regionalwahlen am 6. Mai, dürfte die GBP Gewinne begrenzen, so die Einschätzung der Analysten von Westpac. BoE-Sitzung und Regionalwahlen am 6. Mai im Fokus "Die jüngsten Daten haben das Potenzial für eine verbrauchergetriebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...