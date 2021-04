Das Business des weltweit größten Touristikkonzerns TUI scheint wieder in Schwung zu kommen. So weiten die Hannoveraner das Ferienangebot ab Samstag (1. Mai) nach dem viel diskutierten Oster-Neustart auf Mallorca weiter aus. Die Aktie konnte in den vergangenen Tagen davon profitieren. Damit hat sich auch die charttechnische Situation deutlich verbessert. Mutige Trader können auf eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends setzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...