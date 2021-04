Köln (ots) - Hochkarätiges Kulturprogramm trotz anhaltender Corona-Pandemie bietet das ARD Radiofestival vom 26. Juni bis 17. September 2021 - für Musikliebhaber*innen und Fans von Kabarett, druckfrischen Romanen und hintergründigen Gesprächen. Die Hörer*innen der ARD-Kulturradios erwartet täglich von 20 bis 24 Uhr ein vielfältiges Angebot mit Konzert-Highlights, Opern, Gesprächen, Lesungen, Kabarett und Jazz. Erstmals wird das Radiofestival, das in diesem Jahr unter Federführung des WDR steht, auch komplett in der ARD-Audiothek abrufbar sein.Elbphilharmonie, Ruhrtriennale, Bayreuther Festspiele: Sommerfestivals im RadioIm Mittelpunkt des zwölfwöchigen Programms stehen Live-Übertragungen und Mitschnitte der großen Sommerfestivals: Geplant ist ein glanzvoller Auftakt des ARD-Radiofestivals mit dem Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Ebenfalls live sollen die Eröffnung des Rheingau Musik Festivals, die Eröffnung des Schleswig-Holstein Musikfestivals - unter anderem mit der Pianistin Héléne Grimaud - und die Eröffnung der Bayreuther Festspiele übertragen werden. Freuen können sich die Hörer*innen außerdem auf hochkarätige Konzerte vom Bonner Beethovenfest, in diesem Jahr mit den Wiener Philharmonikern, auf Mitschnitte von den Münchner Opernfestspielen und von der Ruhrtriennale sowie auf eine Neuinszenierung des Don Giovanni aus Salzburg. Dort spielen das musicAeterna Orchester und Chor unter der Leitung von Teodor Currentzis. Weitere Highlights sind die Konzerte mit den Jazz-Stars Michael Wollny und Till Brönner.Das ARD Radiofestival präsentiert die Vielfalt großer Klassik- und 2021 erstmals auch der Jazzfestivals, darunter das Festival Palatia Jazz in der Klosterruine Limburg oder die Jazzweek Cologne. Gleichzeitig versteht es sich aber auch als Festival mit eigenem Programm: So wird es zahlreiche Konzerte der Orchester, Chöre und Big Bands der ARD geben. Weitere Konzert-Highlights sind die Live-Übertragungen der Londoner Last Night of the PROMS und der NDR-Saisoneröffnung in der Elbphilharmonie. Internationale Konzertmitschnitte der EBU (European Broadcasting Union) runden das Musikprogramm ab.Junge Talente und das Instrument des JahresEinen musikalischen Schwerpunkt beim Radiofestival bildet auch das Instrument des Jahres 2021: die Orgel. Am 12. September 2021 können sich die Hörer*innen auf ein vierstündiges Spezialprogramm mit Orgelmusik-Aufführungen aus ganz Deutschland freuen, die die vielfältige Orgellandschaft des Landes widerspiegeln.Den Abschluss des ARD Radiofestivals bilden die drei Finalkonzerte des ARD Musikwettbewerbs in München, der 2021 seinen 70. Geburtstag feiert. Darauf hinführend werden an mehreren Konzertabenden ehemalige Preisträger*innen des renommierten Wettbewerbs vorgestellt.Der Salzburger Stier beim RadiofestivalAuch für den literarischen Nachwuchs bietet das Radiofestival eine Bühne: Zwölf deutschsprachige Autor*innen wie zum Beispiel die 1990 in Berlin geborene Nastasja Penzar oder Ilia Vasella, die in Zürich Kunst und Design unterrichtet, stellen hier ihre Debütromane in einer gekürzten Fassung vor - eine Sommerreise in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur.Ein Highlight im Kabarett-Programm direkt zum Auftakt des ARD Radiofestivals ist die Übertragung des Salzburger Stiers. Er gilt als der "Radio-Oscar" für deutschsprachiges Kabarett und wird 2021 zum 40. Mal gemeinsam von Radiosendern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol verliehen.Zahlreiche Gespräche, die im Rahmen des Festivals ausgestrahlt werden, sind mit prominenten Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft besetzt: Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi etwa spricht darüber, wie sie durch Reisen nach Vietnam ihre Wurzeln fand, Umweltaktivistin Luisa Neubauer erzählt, was sie im Kampf um den Klimaschutz immer wieder antreibt und Autorin Mirna Funk und Publizist Michel Friedmann berichten von ihrer Sicht auf das diesjährige Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland."Das ARD Radiofestival wird von den neun ARD-Landesrundfunkanstalten gemeinsam präsentiert. In diesem Jahr hat der Westdeutsche Rundfunk die Federführung innerhalb der ARD.Alle Informationen zum Programm stehen ab Ende Mai auch auf www.ardradiofestival.de zur Verfügung.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221-220-7100Kommunikation@wdr.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4902271