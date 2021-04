DJ RWE liefert ab 2022 Solarstrom an VW

Berlin (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE will ab 2022 Strom aus Deutschlands größtem unabhängigen Solarpark beziehen und damit den Autobauer VW beliefern. Die Anlage des deutschen Assetmanagers Luxcara im mecklenburgischen Tramm-Göthen soll ohne Subventionen realisiert und bis Ende 2021 fertig gestellt sein, teilte der DAX-Konzern mit. Mit einem jährlichen Volumen von bis zu 170 Gigawattstunden sei der über zehnjährige Stromliefervertrag (Power Purchase Agreement, PPA) einer der größten in Deutschland.

Der Solarpark in Mecklenburg ist Teil von Luxcaras europaweit mehr als drei Gigawatt umfassenden Ökostrom-Portfolio. Die Kooperation zwischen RWE und VW umfasst auch die Zusammenarbeit bei weiteren Projekten, die derzeit bei RWE in Planung sind, darunter Erneuerbare-Energien-Anlagen mit weiteren PPA. Volkswagen will bis 2050, RWE bis 2040 klimaneutral werden.

