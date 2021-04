Die Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136) konnte im Geschäftsjahr 2020 den Konzern-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % auf 1.433,0 Mio. EUR steigern (Vorjahr: 1.398,2 Mio. EUR). Den Einbußen durch die Coronavirus-Pandemie insbesondere im Ausland standen eine sehr erfreuliche Umsatzentwicklung im ersten Quartal gegenüber, die auf den guten Wetterverhältnissen in diesem Zeitraum basierte und mit wenigen Ausnahmen wie China noch gering von der Coronavirus-Pandemie belastet war, sowie ein ebenfalls witterungsbedingt guter Geschäftsverlauf in den letzten Wochen des Jahres. Darüber hinaus trugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...