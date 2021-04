Ethereum ETP (ETHW) gelistet an der Börse Xetra und SIX London - 29. April 2021 - WisdomTree, Sponsor von Exchange-Traded Funds ("ETF") und Exchange-Traded Products ("ETP"), erweitert mit der Markteinführung eines physisch besicherten1 Ether-ETPs sein Digital-Asset-Angebot. Das WisdomTree Ethereum ETP (ETHW) ist ab heute an der Börse Xetra und an der Schweizer Börse SIX gelistet. WisdomTree bietet nun die preisgünstigsten physisch besicherten Ether- und Bitcoin-ETPs in Europa. Beide ETPs verfügen ...

