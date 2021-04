Der Kurs des WTI Crude Oil Futures handelt unter großen Tagesschwankungen seit zwei Wochen seitwärts und notiert knapp über den kurzfristigen Moving-Averages. Die Entscheidung von OPEC Plus, an dem Anfang April vorgezeichneten Kurs festzuhalten und die Produktion in den nächsten drei Monaten nur schrittweise zu erhöhen fiel wie erwartet aus und sorgte nicht für den erhofften Kurssprung nach oben. Die Tagesproduktion soll aufgrund besserer wirtschaftlicher Aussichten und der steigenden Ölnachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...