Die Bankenlandschaft und die Wertpapierallokation befinden sich seit Jahren im Umbruch. Die Befürchtung, dass zunehmende Regulierungen zu einem verminderten Einsatz strukturierter Produkte führen würden, hat sich nicht bestätigt. DDV-Geschäftsführer Lars Brandau geht in seinem wöchentlichen Kommentar auf ein "Must-have" in der Depotverwaltung ein.Beim Aufbau und der Verwaltung von Vermögen entscheidet vielfach das Chance-Risiko-Profil über Investitionsentscheidungen. Passt das Produkt in den Portfoliokontext ...

Den vollständigen Artikel lesen ...