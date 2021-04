DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Fonds/Studie

11 versteckte Fondsperlen im Bereich der Small- und Midcaps: GBC Fonds Champions-Auswahl mit einer Performance von mehr als 31 % Augsburg, 29. April 2021 - GBC AG Investment Research hat in ihrer aktuellen Studie die besten Fonds mit dem Investitionsfokus auf Small- und Midcap, vornehmlich im deutschsprachigen Raum, ausgewählt. Die GBC Fonds Champions 2021 weisen eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken auf und damit ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Profil. Rückblick: Die Fonds aus der letzten Ausgabe (August 2019) haben im Schnitt eine Performance von +31,8 % bis Ende 2020 erreicht. Folgende Fonds haben es in die Auswahl 2021 geschafft: Alpha Star Aktienfonds (ISIN: LU1070113235, Fokus: Small- und Mid-Caps), Alpha Star Dividendenfonds (ISIN: LU1673114820, Fokus: Small- und Mid-Caps), Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590, Fokus: Mittelstandsanleihen), Apus Capital ReValue Fonds (ISIN: DE00A1H44E3, Fokus: Small- und Mid-Caps), Lupus alpha Micro Champions (ISIN: LU1891775774, Fokus: Europäische Micro-Caps), Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland (ISIN: LU0360172109, Fokus: Nachhaltige Micro-, Small & Mid-Caps), DWS Concept Platow (ISIN: LU1865032954, Fokus: Deutsche Aktien), PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds (ISIN: FR0007035159, Fokus: All Cap Euroland) SQUAD Green Balance (ISIN: LU0117185156, Fokus: Nachhaltige Unternehmen), Trend Kairos European Opportunities (ISIN: FR0007035159, Fokus: Small- und Mid-Caps), UmweltSpektrum Mix (ISIN: LU2078716052, Fokus: Nachhaltige Unternehmen). In die Fondsbewertung sind sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren eingeflossen. Dabei hat GBC bewusst den quantitativen Kriterien eine höhere Gewichtung beigemessen. Die zentrale quantitative Bewertungskennzahl stellt dabei das kurz- und langfristige Sharpe Ratio bzw. die GBC-überrendite-Kennzahl dar. Das Know-How des Fondsmanagers, die Stetigkeit der Strategie oder die Transparenz in der Kommunikation wurden von GBC im Rahmen der qualitativen Analyse bewertet. Die Fondsauswahl umfasst insgesamt 11 Fonds-Produkte mit unterschiedlichen Investmentschwerpunkten sowie einen Newcomer-Fonds auf der Watchlist. Darunter sind beispielsweise Small- und Mid-Caps in Deutschland und Europa, Mittelstandsanleihen oder Fonds, die sich den ESG-Kriterien verschrieben haben. Auch beim Fonds-Volumen der diesjährigen Auswahl liegt eine hohe Bandbreite vor, die sich von rund 13,0 Mio. € bis über 400,0 Mio. € erstreckt. Neben den Fonds mit einer langjährigen Historie hat GBC bewusst auch jüngere, aufstrebende, Fonds einbezogen. Die vollständige Studie mit Details zu den einzelnen Fonds zum kostenlosen Download: www.more-ir.de/d/22249.pdf Pressekontakt



GBC AG

Tel.: +49 (0)821 241133-0

Email: office@gbc-ag.de



Über GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland. Der Fokus liegt auf Small & MidCap Unternehmen. Die GBC AG bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance.

