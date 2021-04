FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DIXONS CARPHONE TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - TARGET 145 PENCE - BARCLAYS CUTS LSE PRICE TARGET TO 11000 (11500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1150 (1140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES EQUINITI PRICE TARGET TO 180 (110) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 48 (38) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8500 (8385) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 285 (230) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 54 (50) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 590 (515) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 490 (420) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 54 (50) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 48 (46) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1920) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 100 (80) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3631 (3474) PENCE - 'BUY' - JPM RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1465 (1406) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 480 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 509 (484) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 916 (878) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 54 (51) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1025) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3485 (3400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1795 (1793) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1791 (1900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1080) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1500 (1350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PEARSON TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 835 (760) PENCE



