Das Open Interest ist an den Erdgas-Futures-Märkten am Mittwoch um rund 4,5K Kontrakte gestiegen und machte damit den vorherigen Tagesrückgang teilweise wieder wett, so die vorläufigen Daten der CME Group. Das Volumen hingegen schrumpfte um etwa 62,8K Kontrakte nach zwei Anstiegen in Folge. Erdgas nähert sich der 3,00 $ Die Preise für Erdgas handeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...