Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Eines der Top-Finanzinvestmentunternehmen der FX-Branche, Windsor Brokers (https://en.windsorbrokers.com/), hat bekannt gegeben, dass die Geschäftstätigkeit im Jahr 2020 laut den jüngsten Finanzergebnissen sehr erfolgreich war, trotz der weltweiten Herausforderungen aufgrund der COVID-Pandemie.Das Unternehmen kündigte ein erfolgreiches Jahr an, das auf mehreren Steigerungen der wichtigsten Leistungsindikatoren basiert; ein Anstieg des Volumens um 68 % im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Darüber hinaus wurde im Vergleich von 2020 zu 2019 ein Sprung von 148 % bei den neu eingerichteten Konten, über 65 % bei den Einlagen und mehr als 120 % bei den aktiven Konten insgesamt verzeichnet.Diese beachtliche Leistung wurde dank mehrerer wichtigen Faktoren erreicht, die in ihrer Gesamtheit zu einer verbesserten Geschäftsleistung im Laufe der Zeit führten: Umstrukturierung bestimmter Schlüsselpositionen im Management und in den Konzernfunktionen, volatilere Marktbedingungen, die mehr Investitionen anzogen und Diversifizierung der Portfolios, begleitet von mehr Vertrauen der Investoren in das Unternehmen, insbesondere während der unsicheren COVID-Sperrzeiten.Wie viele große Unternehmen und Finanzfirmen rund um den Globus waren auch die Mitarbeiter von Windsor Brokers (https://en.windsorbrokers.com/) außerhalb der Geschäftsräume tätig."Dank unseres Risikomanagements und unserer internen Richtlinien verlief der Betrieb wie gewohnt ohne Unterbrechungen und, was noch besser ist, er bringt außergewöhnliche Ergebnisse für das Jahr 2020. Das vergangene Jahr war für die gesamte Weltwirtschaft herausfordernd, doch dank unserer wettbewerbsfähigen Handelsprodukte und -konditionen, fundierter technischer Prognosen und unseres starken Teams konnten sich die Investoren von der Professionalität abheben und vertrauen uns nun noch mehr. Das schafft eine noch stärkere Bindung zwischen uns, unseren Kunden und Geschäftspartnern. Wir erwarten kontinuierliches Wachstum und Expansion sowie neue Produkte und Dienstleistungen für Investoren im Jahr 2021", so Windsor Brokers Director of Global Operations, Andreas Kontos.Informationen zu Windsor BrokersWindsor Brokers ist ein weltweit anerkanntes Investmentunternehmen mit 33 Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten und bietet eine breite Palette von Finanzinstrumenten wie Forex, CFD Indizes, Aktien, Metalle, Rohstoffe und Energien über die MT4-Plattformen an. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen mehrere lokale und internationale Auszeichnungen (https://en.windsorbrokers.com/awards/) für seine Produkte, Dienstleistungen, Kundenbetreuung und Partnerschaftsprogramme erhalten.Die Kapitaladäquanzquote von Windsor Brokers Ltd. liegt im Jahr 2019 bei 22,51 % und damit doppelt so hoch wie die von den Aufsichtsbehörden geforderte Mindestquote. Die Windsor Brokers Group ist in mehreren Jurisdiktionen lizenziert und reguliert.