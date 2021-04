Berlin (ots) - Freiheit. Sie ist unser höchstes Gut. Aber wo beginnt sie - und vor allem: wo hört sie auf? Gerade in Pandemie-Zeiten.Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sagt: "Geimpfte müssen mit Getesteten gleichgestellt werden, damit die Diskussion um die Zwei-Klassen-Gesellschaft gar nicht erst aufflammt."Für die Linken-Politikerin Katja Kipping ist Freiheit unweigerlich mit sozialer Sicherheit verbunden: "Damit Freiheitsrechte nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch wirklich mit Leben erfüllt werden, brauchen sie materielle Unterfütterung. Konkret heißt das auch: garantierter Schutz vor Armut."Ulf Poschardt, WELT-Chefredakteur, fordert: "Die Freiheitsrechte müssen in einem freiheitsskeptischen Land wie Deutschland radikal gedacht werden."Katja Kipping, Boris Palmer und Ulf Poschardt bei Open End mit Michel Friedman, Samstag, 1. Mai, ab 23:05 Uhr."Open End" auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT TV-App. Mehr Informationen zur Sendung und die ganze Folge nach Ausstrahlung unter WELT.de/openendPressekontakt:Christian BeilfußKommunikation WELT und N24 Dokuchristian.beilfuss@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4902451