DJ Scholz bietet Altmaier Korrektur bei Klimagesetz an

BERLIN (Dow Jones)--Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das deutsche Klimaschutzgesetz hat in der großen Koalition eine heftige Debatte über die nun nötigen Änderungen ausgelöst. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bot Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an, sich für weitgehendere Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen. "Nach meiner Erinnerung haben Sie und CDU/CSU genau das verhindert, was nun vom Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde", schrieb Scholz bei Twitter. "Aber das können wir rasch korrigieren. Sind Sie dabei?"

Zuvor hatte Altmaier den Spruch der Karlsruher Richter bei Twitter als "ein großes und bedeutendes Urteil" bezeichnet. Es sei "epochal für Klimaschutz & Rechte der jungen Menschen" und sorge für Planungssicherheit für die Wirtschaft.

Das Gericht hatte einer Klage mehrerer junger Menschen stattgegeben, die sich in ihren Freiheitsrechten verletzt sahen. Der Gesetzgeber müsse den Pfad zur geplanten Klimaneutralität ab 2030 genauer regeln, forderten die Richter.

