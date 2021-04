DJ Elderson: EZB könnte schon 2021 klimabedingte Kapitalforderungen stellen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäischen Zentralbank (EZB) könnte nach Aussage von EZB-Direktor Frank Elderson bereits in diesem Jahr damit beginnen, aufgrund klimasensibler Exponierungen von Banken zusätzliche Eigenkapitalanforderungen aufzustellen. Elderson zufolge hat die EZB bereits damit begonnen, klimabezogene Risiken in ihren laufenden Aufsichtsprozess Srep (Supervisory Review and Evaluation Process) einzubeziehen. "In diesem Jahr werden die Ergebnisse dieser Bewertungen nicht pauschal in quantitative Kapitalanforderungen umgesetzt, aber wir können von Fall zu Fall qualitative oder quantitative Anforderungen auferlegen", sagte Elderson laut veröffentlichtem Text bei einer Konferenz.

Die EZB erwarte, dass die 2021 ergriffenen Maßnahmen dazu führten, dass die Banken angemessen auf die vollständige aufsichtliche Überprüfung vorbereitet seien, die 2022 anstehe.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 05:46 ET (09:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.