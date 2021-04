DJ Daimler und Volvo starten mit Brennstoffzellen-Produktion 2025

FRANKFURT (Dow Jones)--Die geplante Kooperation der Lkw-Hersteller Daimler Trucks und Volvo bei Brennstoffzellen nimmt Formen an. Das neue paritätische Joint Venture Cellcentric soll 2025 mit der Produktion beginnen, gaben die Partner begannt. Es soll eine der größten Serienproduktionen von Brennstoffzellensystemen in Europa werden.

Die Standortentscheidung für die Großserienproduktion soll 2022 bekanntgegeben werden. Am Standort in Esslingen sei derzeit die Vorserienproduktion in Vorbereitung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.