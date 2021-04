Wodurch sich Pinterest (US72352L1061) von nahezu allen anderen sozialen Plattformen absetzt, ist der positive Ton und der freundliche Umgang. Weder Facebook (US30303M1027) noch Twitter (US90184L1026) können Pinterest in diesem Punkt das Wasser reichen. Das belohnen die Benutzer und kommen Monat für Monat wieder. Inzwischen kann Pinterest fast auf eine halbe Milliarde Benutzer zählen.Der Umsatz wuchs weiterhin stark. Im 1. Quartal ergab sich ein Umsatzplus von 78 % auf 485 Mio. US-Dollar, was zum einen an einer verbreiterten Basis von Werbetreibenden lag, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...