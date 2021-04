Nickel hat in den letzten 5 Tagen 10% zugelegt! Nickel ist eines der Industriemetalle mit der besten Performance in letzter Zeit. Die Zurückhaltung der US-Notenbank Fed, gestern trotz des zunehmenden Inflationsdrucks irgendwelche Maßnahmen zu signalisieren, hat den US-Dollar geschwächt und den Rohstoffpreisen Auftrieb gegeben. Die steigende Nachfrage sowie die Sorgen um das Angebot sind zwei weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Zwischenfälle in russischen Minen könnten zu einem ein- bis zweimonatigen ...

