Sky berichtet an beiden Tagen ab 20.00 Uhr live vom DFB-Pokal-Halbfinale- Der Mai der Entscheidungen bei Sky: alle Entscheidungen in der Bundesliga und 2. Bundesliga, der Premier League sowie das Finale des DFB-Pokals und der UEFA Champions League live- Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinUnterföhring, 29. April 2021 - Vier Mannschaften kämpfen am Freitag und Samstag um die beiden Plätze im DFB-Pokalfinale am 13. Mai in Berlin. Sky überträgt beide Halbfinal-Begegnungen live.Zum Auftakt am kommt es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und RB Leipzig. Der sechsfache Pokalsieger von der Weser kommt mit sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge in das Duell, träumt aber vom ersten Titel seit zwölf Jahren. Die Sachsen hingegen, die bereits vor zwei Jahren im Finale standen, wollen in diesem Jahr endlich den ersten Titel ihrer noch jungen Vereinsgeschichte holen. Moderator Patrick Wasserziehr und Kommentator Wolff-Christoph Fuss berichten live aus Bremen.Am Samstagabend melden sich Moderator Marcus Lindemann und Kommentator Martin Groß live aus dem Signal-Iduna-Park, in dem der BVB die Mannschaft von Holstein Kiel empfängt. Die Borussia hofft nach dem DFB-Pokalsieg 2017 auf den ersten Titel seit vier Jahren. Für Holstein Kiel, die in der 2. Runde den FC Bayern ausschalten konnten und derzeit um den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga kämpfen, ist bereits die Halbfinalteilnahme das beste DFB-Pokalergebnis der Vereinsgeschichte - bei einem Finaleinzug hätten den Norddeutschen die Chance auf ihren ersten großen Titel seit der Deutschen Meisterschaft im Jahr 1912.An beiden Abenden berichtet Sky jeweils ab 20.00 Uhr live.Der Mai der Entscheidungen bei SkyNur mit Sky bei können Fußballfans bei allen Entscheidungen live dabei sein, die im kommenden Monat in der Bundesliga und 2. Bundesliga, der Premier League sowie im DFB-Pokal und der UEFA Champions League fallen. Im Mai überträgt Sky alle 18 Spiele des 33. und 34. Bundesliga-Spieltags sowie alle noch ausstehenden 32 Begegnungen der 2. Bundesliga live und exklusiv. Darüber hinaus zeigt Sky auch die Entscheidungen in der Premier League, das DFB-Pokalfinale am 13. Mai sowie die Halbfinal-Rückspiele und das Finale der UEFA Champions League live.Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Live-Übertragungen des DFB-Pokals sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket bei den Live-Übertragungen aus dem DFB-Pokal auf Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon ab 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Das Halbfinale des DFB-Pokals live bei Sky Sport:Freitag:20.00 Uhr: SV Werder Bremen - RB Leipzig live auf Sky Sport 1Kommentator: Wolff-Christoph Fuss, Moderator: Patrick WasserziehrSamstag:20.00 Uhr: Borussia Dortmund - Holstein Kiel live auf Sky Sport 2Kommentator: Martin Groß, Moderator: Marcus Lindemann