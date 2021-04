DJ Brüssel gibt grünes Licht für Absenkung der EEG-Umlage

BERLIN (Dow Jones)--Der weiteren Absenkung der Ökostromumlage steht nichts mehr im Weg. Die Formulierungshilfe zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, die ins Energiewirtschaftsgesetz eingefügt werden soll, sei von der EU-Kommission in Brüssel beihilferechtlich genehmigt worden, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. Es sei klar, "dass wir dieses Gesetz so, wie ursprünglich geplant, auch umsetzen können".

Es gebe zwar noch "kleinere Fragen, die noch in den nächsten Monaten geprüft und entschieden werden", aber nun gebe alles in allem "Rechtssicherheit für Investitionen". Den Kompromiss von Union und SPD hatte das Bundeskabinett in dieser Woche beschlossen. Danach sinkt die EEG-Umlage in den Jahren 2023 und 2024 auf höchstens 5 Cent pro Kilowattstunde. Finanziert wird das durch Milliarden-Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Die Novelle beinhaltet auch höhere Ausschreibungsmengen bei der Solarenergie und der Windkraft an Land.

