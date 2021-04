Die Ergebnisse der gestrigen Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) waren ohne Überraschungen mit der Folge, dass die Volatilität der Marktreaktionen im historischen Vergleich nur gering war.Dies lädt dazu ein, einen kurzen Blick auf die längerfristigen Trends des US-Dollar zu werfen, wie sie in Chart 1 für den US-Dollar-Index und in Chart 2 für den Wechselkurs des US-Dollar zum Euro dargestellt sind.Ein Blick auf den US-Dollar-Index zeigt, dass sich dieser seit der Finanzkrise in einer ausgedehnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...