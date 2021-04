Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - Puneet Agarwal zum neuen CEO ernanntMit großer Trauer und schwerem Herzen teilen wir das Ableben unseres geschätzten Mitbegründers und CEO, Bhupender Saharan ("Bhupi"), mit. Bhupi verstarb bei einem tragischen Unfall in der schicksalhaften Nacht des 22. April 2021. Der Visionär Bhupi war ein erfolgreicher Unternehmer und ein erstaunlicher Mensch. Er war nicht nur der Mitbegründer, sondern das Gesicht, die Inspiration und die Stimme von VVDN. Bhupi wird für seine Liebe und sein Engagement für VVDN in Erinnerung bleiben und wir werden ihn sehr vermissen. Seine außergewöhnliche Arbeitsmoral, sein langfristiges Engagement für Kunden, Partner und Lieferanten, sein unerschütterlicher Wille, immer das Richtige zu tun, und seine Überzeugung, dass sein Team ein wesentlicher Bestandteil sowohl seines persönlichen als auch des Unternehmenserfolgs ist, machten ihn wirklich einzigartig. Im Namen unseres Vorstands, des Gründerteams und unserer Mitarbeiter sprechen wir Bhupis Familie unser tiefstes Beileid aus.Ramesh Singh, Vorsitzender des VVDN-Vorstandes, gab im Namen des Vorstandes die folgende Erklärung ab "Bhupi hinterlässt ein Unternehmen, das auf seiner Leidenschaft und seinem Engagement mit dem Geist aufgebaut ist, der für immer das Fundament von VVDN sein wird. Es liegt nun in unserer Verantwortung, das Vermächtnis von Bhupi fortzuführen und unsere Vision zu erfüllen, VVDN zu einem führenden Unternehmen für Elektronikentwicklung und -herstellung zu machen. Bhupis Leidenschaft, Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit werden uns alle weiterhin leiten. Um die Reise von VVDN fortzusetzen, wurde Puneet Agarwal (Mitbegründer und President Global Sales and Wireless Engineering) zum neuen CEO des Unternehmens ernannt und wird die VVDN-Familie auf ihrem Weg zur Verwirklichung der Unternehmensvision führen. Das gesamte VVDN-Team und der Vorstand sind äußerst zuversichtlich, dass Puneet mit der Unterstützung der anderen Mitbegründer (Vivek Bansal und Murali Jayaraman) mit der gleichen unerschütterlichen Energie und dem gleichen Geist weiterarbeiten wird, um das außergewöhnliche Leben von Bhupi zu ehren und zu feiern. Der Vorstand wird seine Unterstützung weiter ausbauen, um die Performance von VVDN langfristig zu maximieren."Im Namen des Management-Teams gaben Puneet Agarwal, Vivek Bansal und Murali Jayaraman die folgende Erklärung ab: "Bhupi hatte bei VVDN ein starkes Fundament mit einem leidenschaftlichen und engagierten Team aufgebaut. VVDN ist gut aufgestellt, um seine Kunden und alle Interessengruppen weiterhin mit dem gleichen Schwung und Geist zu unterstützen. Die enorme Unterstützung, die wir von Kunden, Partnern und Lieferanten für die persönliche Beziehung zu Bhupi erhalten haben, wissen wir sehr zu schätzen, und mit Puneets Führung werden wir uns bemühen, dieses Vertrauen zu erhalten und weiter auszubauen."Mit herzlichem Beileid,Team VVDNPressekontakt:Kunwar Sinhakunwar.sinha@vvdntech.in +91 9971887719Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1499139/VVDN_Technologies_Bhupender_Saharan.jpgOriginal-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133746/4902844