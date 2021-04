GO Green, die Muttergesellschaft des niederländischen E-Roller-Sharinganbieters GO Sharing, hat in einer neuen Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro eingesammelt. Gleichzeitig gibt das Startup bekannt, seit wenigen Tagen mit 500 E-Mopeds in der belgischen Stadt Antwerpen präsent zu sein. GO Sharing ist allen voran in den Niederlanden bekannt. Dort hat der Anbieter nach eigenen Angaben mehr als 4.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...