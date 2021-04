ebm-papst neo entwickelt und ver-marktet digitale Lösungen, beispiels-weise zur Verbesserung von Energiebilanz und Luftqualität in Gebäuden oder zur intelligenten Datenanalyse. Dafür greift ebm-papst neo auf ein breites Repertoire aus Software- und Hardwarelösungen sowie verschiedene Kompetenzen im Bereich Dienstleistung und Beratung zurück.

Bereits seit 2018 gab es innerhalb von ebm-papst hierzu ein Projektteam. Aufgrund des großen Zukunfts-potenzials für die gesamte Unterneh-mensgruppe des Mulfinger Ventilatoren- und Motorenherstellers wurde im April 2020 die Gesellschaft ebm-papst neo GmbH & Co. KG gegründet. Aus dem anfangs kleinen Start-Up ist ein rund 30-köpfiges Team mit Kollegen und Kolleginnen in Dortmund, Mulfingen und Indien geworden. Diese haben im letzten Jahr über 100 Projekte in 17 verschiedenen Ländern weltweit bearbeitet und realisiert. Oliver Kühnle, Geschäftsführer von ebm-papst neo: "Obwohl ...

