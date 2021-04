Aus den SIEMENS-Töchtern werden attraktive Playgirls. Die Mutter profitiert davon mit ihren Beteiligungen. Die Chefs von SIEMENS HEALTHINEERS und SIEMENS ENERGY stellen sich völlig anders auf.



Die Übernahme des Krebstherapiespezialisten Varian lief für SIEMENS HEALTHINEERS glatter und erfolgreicher als angenommen. Der Finanzchef Ralf Thomas denkt bereits an die nächste Möglichkeit. "Wir rücken mit dem Zukauf in eine neue Liga auf", die darin besteht, über Technologie und Kombinationen sehr verschiedene Geschäftsfelder miteinander zu verbinden. Künstliche Intelligenz gehört ausdrücklich dazu. HEALTHINEERS arbeitet nun auf den drei Ebenen: Bildgebung mit Kernspin und Computertomographie, Labordiagnostik und als bislang kleinste der Sektor Fortschrittliche Therapien, wofür Varian steht. Das nächste Ziel ist Ultraschalltechnik im Großformat. Auf die Finanzierung kommt es an, wobei SIEMENS die Kapitalbeschaffung nicht mitträgt und seine Quote auf bis zu 50 % zurückführen dürfte. Das ergäbe ein geschätztes Investitionsvolumen für Zukäufe via Kapitalerhöhung und Kredit in der Größenordnung von bis zu 15 Mrd. €. Dann ist aber ein Marktwert von SIEMENS HEALTHINEERS in der aktuellen Größe von 51 Mrd. € im Vergleich zu der US-Konkurrenz und den Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung preiswert. …



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, zusammen mit seinem Redaktionsteam die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 17! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 17:



Themen u.a.:++ Zweites Quartal: Die Spannung steigt ++ Markttechnik: Droht Übertreibung?++ SIEMENS: Aufbrechen lohnt sich ++ THYSSENKRUPP: IPO der Stahlsparte? ++ BRENNTAG schaut auf KLÖCKNER ++ Kann VA-Q-TEC nachlegen?++ VALNEVA: Ehrgeizige Ziele ++ ABIVAX: Bereit zum Einstieg? ++ BAOZUN: Korrektur als Chance?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de