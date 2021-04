100-Tage: Was hat Biden den Börsen bisher gebracht?

Amerikas neuer Präsident Joe Biden ist mit vielen Versprechungen im Wahlkampf aufgetreten. Er konnte die Wahl bekanntlich gewinnen. Jetzt sind die ersten 100 Tage im Amt vorbei. Die internationalen Medien überschlagen sich förmlich mit Lob für Biden und sein neues Regierungsteam. Konnten aber eigentlich Anleger an der Börse bisher von Joe Biden profitieren?

Vieles ist schon eingepreist gewesen

In seiner Ansprache an die Nation am Tag 99 seiner Amtszeit, am Mittwoch, warb Biden für seine Reformpläne. Ebenso forderte er die Menschen auf, weiter gegen Corona anzugehen.

Seit Beginn seiner Amtszeit seien 220 Millionen Impfdosen gespritzt worden, mehr als die Hälfte der Erwachsenen habe bereits mindestens eine Impfdosis erhalten, so Biden. So etwas kommt auch an der Wall Street gut an. Dort ist man eh schon seit November im "Erwartungsmodus", sprich die Reformen sind zum Teil wohl schon eingepreist - nun muss Biden liefern.

Im Fokus der Aktienmärkte steht vor allem der American Jobs Plan. Er sieht für die nächsten acht Jahre Investitionen in Höhe von 2,25 Billionen US-Dollar vor. Diese sollen in die Bereiche Transport, sauberes Wasser und erneuerbare Energien fließen und würden ihre Wirkung zeitverzögert entfalten, so Sandrine Perret von Vontobel Asset Management. "Dann aber würden das Wachstumspotenzial und höchstwahrscheinlich auch die Produktivität der US-Wirtschaft langfristig profitieren."

Das neue Dreamteam der internationalen Politik: Joe Biden und Kamala Harris (Bildquelle: Official White House Photo by Adam Schultz)

Höchste Wachstumsrate seit den 1980er-Jahren möglich

Perret erwartet, dass sowohl das Konjunkturpaket als auch die Impferfolge dürften sich positiv auf den Konsum der Mittelschicht auswirken werden. "Die Konjunkturindikatoren sprechen bereits jetzt für eine rapide Wachstumsbeschleunigung im ersten Quartal. Demzufolge erwarten wir für die USA ein Wachstum von rund sechs Prozent im Jahr 2021." Das wäre die höchste Wachstumsrate seit den 1980er-Jahren.

Die Zukunft scheint also recht gut auszusehen, stellt sich die Frage: Wie kam Biden bisher an der Börse de facto eigentlich an, haben Anleger bisher wirklich in der Breite von dem Biden-Drive profitieren können? Blicken wir dazu auf den breiten S&P500-Index und den DAX.

Wie Biden bisher an der Börse ankam zeigt die Entwicklung der Wall Street. (Bildquelle: markteinblicke.de)

Breiter Aktienmarkt gut gelaufen

Nachdem der S&P 500 Ende Oktober 2020 ein Zwischentief bei 3.234 Punkten markierte, folgte am 2. November und damit am Vorwahltag eine erste Kurserholung, die in den folgenden Tagen schnell Fahrt aufnahm. Am 9. November wurde dann mit dem Ausbruch über das vorangegangene Allzeithoch vom 2. September bei 3.588 Zählern ein starkes Kaufsignal generiert.

