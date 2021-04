Der DAX konnte am Vortag bis 15.355 Punkte ansteigen und sackte dann wieder deutlich ab und ging mit einer roten Tageskerze bei 15.292 Punkten aus dem Handel. Die Kursschwäche wird vom DAX heute fortgesetzt. Aktuell notiert der DAX erneut tiefer bei 15.225 Punkten. An der Lage hat sich somit kaum etwas geändert. Der DAX verläuft seit Anfang April weitgehend in einer Spanne von etwa 15.180 bis 15.300 Punkten. Eintrüben ...

