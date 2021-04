Goldpreis und Ölpreis sind derzeit in Bewegung. Ökonomische Daten, Analystenmeinungen und Konjunkturhoffnungen sorgen derzeit für Aktivität bei den Händlern am Terminmarkt. An dieser Stelle werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage und die Gründe für die Kursausschläge. Goldpreis fällt Gold bewegte sich zwei Tage lang müde und gelangweilt um die Marke von 1.780 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...