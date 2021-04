Den seit Mitte 2020 in anderen Ländern der Welt bereits erhältlichen Dienst Mozilla VPN gibt es nun auch in Deutschland. Er basiert auf Wireguard und wird vom schwedischen Anbieter Mullvad abgewickelt. Mozilla ist auf der Suche nach neuen Finanzierungsquellen. Die Organisation hinter dem bekannten Browser Firefox startet nun auch in Deutschland und Frankreich ihren kostenpflichtigen VPN-Dienst, der mit einem Monatspreis von rund zehn Euro voll im Wettbewerb ähnlicher Angebote liegt. Mozilla VPN gibt es für Windows 10, macOS, Linux, iOS und Android. Die eigentliche technische Dienstleistung ...

