Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist zu einem der heißtesten Themen im Bereich Cyber-Security avanciert. Kommende Woche plant mit Darktrace einer der Pioniere in dem Segment sein IPO in London. Dass das Unternehmen nun die angestrebte Bewertung deutlich absenkt verwundert - allerdings nur auf den ersten Blick.Ursprünglich stand eine Bewertung beim Börsengang, der am 5. Mai stattfinden soll, von rund fünf Milliarden Dollar im Raum. Diese hat Darktrace nun auf 3,3 bis 3,7 Milliarden eingedampft, ...

