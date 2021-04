SEIF S.p.A: SEIF - Shareholders' Meeting: (i) approved the budget for the year 2020; (ii) renewal of corporate bodies

COMUNICATO STAMPA

SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO SPA:

Assemblea degli Azionisti: (i) approvato il budget per l'anno 2020; (ii) rinnovo degli organi sociali

Prima riunione del Consiglio di Amministrazione

Roma, 29 aprile 2021 - L'Assemblea degli Azionisti della Società Editoriale il Fatto SpA (la " Società " o " SEIF ") fornitore di contenuti multimediali ed editore di numerosi prodotti editoriali e multimediali, società le cui azioni sono negoziate su AIM Italia, una società multilaterale sistema organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA ed Euronext Growth Paris, che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021 e già reso noto al mercato ai sensi di legge.

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di 300.925 euro a parziale copertura delle perdite pregresse.

Cinzia Monteverdi, Presidente e Amministratore Delegato di SEIF, ha dichiarato: "La Società Editoriale Il Fatto ha obiettivi importanti da raggiungere nel prossimo triennio e tante sfide da superare. I risultati del 2020 dimostrano che la strategia intrapresa in questi anni con diversificazione e innovazione è la giusta percorso per la creazione di valore e il miglioramento del posizionamento di mercato ".

Il bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet www.seif-spa.it , nella sezione " Investor Relations ".

Nomina degli organi sociali

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nelle persone di Cinzia Monteverdi (Presidente), Layla Pavone, Lorenza Furgiuele, Antonio Padellaro e Luca D'Aprile. L'Assemblea ha quindi deciso di deliberare sulla nomina degli amministratori, promuovendone la politica di continuità.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nelle persone di Niccolò Abriani (Presidente), Antonio Castagnazzo e Valeria Fazi (Sindaco effettivo), Andrea Bonechi e Monica Bigazzi (Sindaci supplenti).

I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito www.seif-spa.it , sezione " Investor Relations ".

Prima riunione del Consiglio di Amministrazione

A seguito dell'Assemblea si è tenuta anche la prima riunione del Consiglio di Amministrazione che, tra l'altro , ha attribuito i poteri operativi per la gestione aziendale, confermando Cinzia Monteverdi ad Amministratore Delegato e Luca d'Aprile a Chief Innovation Officer .

***

SOCIETA? EDITORIALE IL FATTO S.P.A. (SEIF) is an independent media company, founded in Rome in 2009 and led by Cinzia Monteverdi, Chairman and CEO. The company publishes several editorial and multimedia products, including Il Fatto Quotidiano, founded by Antonio Padellaro and directed by Marco Travaglio, the website ilfattoquotidiano.it and the monthly magazine FQ Millennium, directed by Peter Gomez, the publishing company Paper First and the TV and multimedia content platform Loft. Recently, SEIF has undertaken a process of diversification to become more and more a media content provider at 360° degrees, starting a strategy of development of its products in digital key and data driven.

Per maggiori informazioni:



Press Office

Close to Media - Azienda fondata da Elisabetta Neuhoff

Via Caradosso

8-20123MilanoTel: 02.70006237

Fax: 02.89694809

www.closetomedia.it

Luca Manzato

luca.manzato@closetomedia.it

Sofia Crosta

sofia.crosta@closetomedia.it ,







Nomad

Alantra Capital Markets

Via Borgonuovo, 16-20121 Milano

tel. +39 02 63671613

Stefano Bellavita

mail: stefano.bellavita@alantra.com



SEIF - Investor relations

06 32818514

Cinzia Monteverdi (CEO) ir@seif-spa.it

Luigi Calicchia (CFO) ir@seif-spa.it

------------------------

This publication embed "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key:

m2hsYcZtlG+al22daJabbmlpnGlnmmaXbpKYm2dvaMqYamxplpdpb5abZm9pnmtn

- Check this key: https://www.security-master-key.com.

------------------------



© Copyright Actusnews Wire

Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free

Full and original release in PDF format:https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-68961-seif_cos_29042021_eng.pdf