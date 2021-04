Finanzierungsrunde unter Führung von RA Capital Management mit Beteiligung von Perceptive Advisors, Surveyor Capital (ein Citadel-Unternehmen), Octagon Capital, Marshall Wace und Drive Capital

Der Erlös dient der Beschleunigung des Ausbaus der Kapazitäten des Anbieters von Auftragsforschung und -herstellung (CDMO) für die Produktion von cGMP-konformen Adeno-assoziierten Viren (AAV)

Sehen Sie selbst, wie diese Finanzierungsrunde unser Wachstum beschleunigen wird [Video]

Forge Biologics, ein auf die Entwicklung und Herstellung von Gentherapien spezialisiertes Auftragsunternehmen, hat heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 120 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Finanzierungsrunde wurde von RA Capital Management geleitet, mit Beteiligung von Perceptive Advisors und verbundenen Unternehmen, Surveyor Capital (ein Citadel-Unternehmen), Octagon Capital und Marshall Wace. Auch die bestehenden Investoren Perceptive Xontogeny Venture Fund und Drive Capital beteiligten sich an der Finanzierungsrunde. In Verbindung mit der Finanzierung werden Matthew Hammond, Ph.D., von RA Capital und Fred Callori vom Perceptive Xontogeny Venture Fund dem Board of Directors des Unternehmens beitreten.

"Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit RA Capital und einem starken Konsortium führender Life-Sciences-Investoren, die unsere Wachstumsziele als globales Unternehmen im Segment der Herstellung und Entwicklung von Gentherapien teilen", so Timothy J. Miller, Ph.D., CEO, President und Mitbegründer von Forge Biologics. "Wir haben Forge zu einem spezialisierten Entwicklungsmotor für Gentherapien aufgebaut, der ein klares Ziel verfolgt: unseren Kunden dabei zu helfen, Patienten potenziell lebensrettende Gentherapien zur Verfügung zu stellen. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Konzentration auf Gentherapien den Bedürfnissen unserer Kunden und Patienten am besten gerecht werden und ein qualitativ hochwertiges Produkt bereitstellen können."

Forge wird den Erlös dieser Serie-B-Finanzierungsrunde dafür einsetzen, den Ausbau seiner AAV-Herstellungskapazitäten als CDMO mit cGMP-Produktionskapazitäten zu beschleunigen und die neuartigen AAV-Gentherapieprogramme seiner Tochtergesellschaften voranzutreiben. Forge reagiert auf die wachsende Nachfrage nach Herstellungskapazitäten für Gentherapien und verfolgt einen Ansatz, der den Patienten in den Mittelpunkt stellt und die Entwicklung von innovativen Medikamenten für diejenigen beschleunigt, die sie am dringendsten benötigen. Über seine derzeit betriebene cGMP-Anlage mit einer Fläche von 16.200 Quadratmetern in Columbus, US-Bundesstaat Ohio, mit Spezialisierung auf der Herstellung von AAV-Virusvektoren, bietet Forge umfassende Produktionsdienstleistungen an, einschließlich der AAV-Produktion in Forschungs- und Toxikologiequalität, um Gentherapieprogramme von der präklinischen in die klinische und kommerzielle Phase zu führen.

"Der Erfolg von komplexen Biologika wie AAV überfordert die vorhandenen Herstellungskapazitäten in der Branche. Das aufgenommene Kapital wird dabei helfen, diese branchenweiten Kapazitätsprobleme zu überwinden, indem ein aufstrebender, auf Gentherapie spezialisierter Anbieter von Auftragsforschung und -herstellung, der fähig ist, qualitativ hochwertige cGMP-Produkte für seine Kunden zu produzieren, angemessen kapitalisiert wird", berichtet Matthew Hammond, Ph.D., Principal bei RA Capital Management. "Wir sind zuversichtlich, dass das erfahrene Forge-Team zum vertrauenswürdigen Partner innovativer Therapeutika-Unternehmen werden wird, der mit seinen Kunden eng zusammenarbeitet, um erfolgreich AAV-Herstellungslösungen bereitzustellen."

Über seine Tochtergesellschaften treibt Forge außerdem die Entwicklung einer eigenen Pipeline neuartiger Gentherapien voran, darunter das Lead-Programm FBX-101 zur Behandlung von Patienten mit Morbus Krabbe, eine First-in-Human-Gentherapie, bei der ein Adeno-assoziiertes Virus (AAV) eingesetzt wird, um eine funktionierende Kopie des GALC-Gens intravenös an Zellen im zentralen Nervensystem (ZNS) und in peripheren Organen zu übertragen.

Chardan Capital Markets fungierte als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot, Ice Miller agierte als Rechtsberater.

Über Forge Biologics

Forge Biologics ist ein hybrides Auftragsherstellungs- und Entwicklungsunternehmen mit Spezialisierung auf Gentherapien. Forge hat sich dem Ziel verschrieben, den Zugang zu lebensverändernden Gentherapien zu verbessern und die Umsetzung von der Idee zur Behandlung zu unterstützen. In Columbus, US-Bundesstaat Ohio, unterhält Forge seinen Hauptsitz "The Hearth", eine Anlage mit einer Gesamtfläche von 16.200 Quadratmetern. The Hearth beinhaltet eine einzigartige cGMP-Anlage zur Herstellung von AAV-Viren und wird umfassende Produktionsdienstleistungen bereitstellen, um Gentherapieprogramme von der präklinischen bis hin zur klinischen und kommerziellen Phase zu beschleunigen. Forge verfolgt einen Ansatz, bei dem der Patient im Mittelpunkt steht, und strebt an, die Entwicklungszeiten dieser transformativen Medikamente für diejenigen zu verkürzen, die sie am dringendsten benötigen.

Weitere Informationen sind verfügbar unter https://www.forgebiologics.com.

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Dan Salvo

Director of Communications and Community Development

Forge Biologics Inc.

media@forgebiologics.com



Business Development:

Magdalena Tyrpien

Vice President and Head of Business Development

Forge Biologics Inc.

BD@forgebiologics.com



Investor Relations:

Christina Perry, MSA, CPA

Vice President, Finance and Investor Relations

Forge Biologics Inc.

Investors@forgebiologics.com