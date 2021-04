CFOs weigern sich, kostbares Geld für IT-Investitionen zu verschwenden, die keinen messbaren Nutzen bringen; sie wollen die Ausgaben für nicht essentielle IT-Investitionen kürzen, einschließlich großer ERP-Neuimplementierungs- und Migrationsprojekte, die keinen klaren Wert und keinen starken ROI haben; sie wollen, dass ihre CIOs die bestehenden Technologie-Investitionen optimieren

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Softwareprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten globalen Umfrage unter mehr als 1.500 CFOs und leitenden Finanzverantwortlichen in 13 Märkten und für die meisten Branchen bekannt. Die Umfrage wurde durchgeführt, um herauszufinden, wie CFOs die digitale Transformation wahrnehmen, welche Prioritäten sie bei den IT-Ausgaben setzen, wie sie den ROI von Technologieinvestitionen messen und wie sie die CFO-CIO-Partnerschaft sehen. Wenn es um die digitale Transformation und ihre Bedeutung im Vergleich zu anderen Unternehmensprioritäten geht, geben 80 der CFOs weltweit an, dass sie zu den Top 5 ihrer Prioritätenliste gehört. 71 der befragten CFOs glauben, dass Investitionen in die digitale Transformation der Schlüssel zum Erfolg ihres Unternehmens sind, und 77 gaben an, dass sie den CIO dabei unterstützen würden, einen Weg zu finden, ein neues digitales Transformationsprojekt zu finanzieren, wenn die Initiative einen starken ROI liefert. Darüber hinaus sagen 67 der CFOs, dass sie sich weigern, "kostbares Geld für IT-Investitionen zu verschwenden, die keinen messbaren Nutzen bringen."

CFOs sind optimistisch gegenüber der digitalen Transformation

Das Verständnis des modernen CFO für Technologie und ihr Potenzial, Rendite zu erzielen, ist heute höher denn je. Die digitale Transformation ist für CFOs mehr als nur ein Schlagwort und steht definitiv auf ihrer Prioritätenliste. Zusätzlich zu der großen Mehrheit, die die digitale Transformation im Vergleich zu anderen Unternehmensinitiativen als Top-Fünf-Priorität anführt, geben 59 an, dass sie sogar zu ihren Top-Drei-Prioritäten gehört. Darüber hinaus geben von den 80 der CFOs, die einen Anstieg ihrer Technologieausgaben im Jahr 2021 erwarten, fast die Hälfte (46 %) an, dass dieses Ausgabenwachstum seinen Schub durch neue Investitionen in die digitale Transformation erhält.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben sich die Verbraucher dramatisch auf Online-Kanäle verlagert, und die Unternehmen reagierten mit verstärkten digitalen Investitionen. Obwohl die digitale Transformation für viele Unternehmen bereits vor 2020 geplant war, hat die globale Pandemie interne Barrieren beseitigt, die Unternehmensteams neu ausgerichtet und die Einführung von Technologien beschleunigt, um neue geschäftskritische Anforderungen zu unterstützen von Telearbeit über digitale Kundeninteraktionen bis hin zu Supply-Chain-Resourcing. Fast drei von vier CFOs (73 %) gaben an, dass die globale Pandemie zu einem Anstieg ihrer Investitionen in die digitale Transformation geführt hat, und die überwiegende Mehrheit der Umfrageteilnehmer (95 %) stimmt zu, dass technologische Investitionen der Schlüssel zur Erholung von den geschäftlichen Auswirkungen der Pandemie sind.

CFOs sehen einen klaren Geschäftswert und einen ROI durch die Optimierung bestehender Technologieinvestitionen

CFOs erwarten von ihren CIOs, dass sie Vorschläge für technologische Investitionen vorlegen, die den geschäftlichen Nutzen und einen hohen ROI nachweisen. Auf die Frage, welche Art von IT-Projekten sie sich persönlich von ihrem CIO wünschen, weil sie darin einen klaren Geschäftswert und einen hohen ROI sehen, führte die "Optimierung bestehender Technologieinvestitionen" die Liste mit 44 Prozent der Befragten an. An zweiter und dritter Stelle nannten die CFOs "umsatzsteigernde technologische Initiativen" (40 %) und "Prozessverbesserungen und Mitarbeitereffizienz" (39 %).

CIOs, die ihre IT-Abläufe kontinuierlich optimieren, sind in einer guten Position, um neue Finanzmittel für strategische IT-Investitionen zu erschließen und zu sichern, die mit den geschäftlichen Prioritäten übereinstimmen. Das Ergebnis: IT-Ressourcen einschließlich Zeit, Geld und Personal können für wichtige neue, umsatzsteigernde Initiativen eingesetzt werden, die Wettbewerbsvorteile und Wachstum für das Unternehmen schaffen.

CFOs lehnen es ab, wertvolle IT-Ressourcen für Projekte mit geringem Wert zu verschwenden

Eine der wichtigsten Überlegungen der CFOs bei den IT-Ausgaben ist die Priorisierung von Projekten, die positive Geschäftsergebnisse erzielen 67 der befragten CFOs stimmen zu, dass sie "es ablehnen, kostbares Geld für IT-Investitionen zu verschwenden, die keinen messbaren Nutzen bringen." Darüber hinaus geben 70 der Befragten an, dass sie die Ausgaben für nicht unbedingt notwendige IT-Investitionen kürzen wollen. Auf die Frage, welche Art von IT-Projekten sie persönlich am liebsten streichen würden, wenn sie keinen klaren Geschäftswert oder starken ROI sehen, waren die Antworten "disruptive Technologieinitiativen der nächsten Generation" und "große ERP-Reimplementierungs- und Migrationsprojekte". Wenn es keinen starken ROI gibt, Technologie um der Technologie willen implementiert oder von großen ERP-Anbietern erzwungen wird, stellt dies CFOs nicht zufrieden, die einen starken Geschäftswert für IT-Investitionen sehen wollen.

Große technologische Investitionen, für die es keinen klaren Business Case gibt, wie z. B. einige vom Anbieter erzwungene ERP-Migrationen und -Upgrades, sollten besser aufgeschoben oder vermieden werden. Stattdessen können ERP-Systeme durch Strategien wie Drittanbieter-Support optimiert werden, wodurch der CIO IT-Ressourcen freisetzen kann, um Programme zur digitalen Transformation voranzutreiben.

"Der CFO hat heute eine erweiterte Rolle und sollte immer Teil der Entscheidungen über die Technologie-Agenda sein, einschließlich der Frage, wie Initiativen zur digitalen Transformation das Geschäft verbessern und beeinflussen können. Als CFO von Usina Coruripe betrachte ich unsere Technologie-Investitionen immer unter dem Blickwinkel "wird dieses Projekt einen Nutzen für unser Unternehmen bringen und Wettbewerbsvorteile und Wachstum schaffen." Und die Innovation, die wir brauchen, wird nicht von irgendeinem ERP-System kommen, sondern von geschäftsgetriebenen Anwendungen. Wie die Teilnehmer der CFO-Umfrage in dem Bericht betonten, brauchte ich eine Lösung, die das, was wir hatten, besser optimieren und die betriebliche Effizienz verbessern konnte", so Thierry Soret, Chief Financial Officer bei Usina Coruripe. "Die Partnerschaft mit Rimini Street für den ERP-Support ist ein großartiger Hebel für den CFO und den CIO, um Zeit, Geld und Ressourcen freizusetzen und die strategischen Innovationsziele zu erreichen und gleichzeitig das Maximum aus den aktuellen Softwareinvestitionen herauszuholen."

CFOs erwarten kurze ROI-Zyklen für Technologie-Investitionen

Neben einem klaren Business Case für neue Transformationsprojekte erwarten CFOs auch einen baldigen ROI für Technologieinvestitionen. 46 der CFOs erwarten einen ROI für ihre Technologieinvestitionen innerhalb von zwei Jahren, die große Mehrheit (82 %) innerhalb von 3-5 Jahren.

Das Timing ist auch sehr wichtig, wenn es darum geht, wann der CIO den CFO in eine größere neue IT-Initiative einbeziehen sollte. Die meisten CFOs (88 %) ziehen es vor, dass der CIO sie einbezieht, bevor der Businessplan vollständig ausgearbeitet ist. Konkret wünschen sich 47 der befragten CFOs, dass der CIO bereits bei der Entwicklung des Geschäftsplans einbezogen wird, und 41 möchten, dass die IT-Abteilung mit dem Finanzbereich zusammenarbeitet, wenn die Idee vollständig ausgearbeitet ist, aber bevor der Businessplan fertiggestellt ist.

Die wachsende Akzeptanz der CFOs für digitale Transformationsinitiativen, gepaart mit ihrer Bereitschaft, Projekte mit klaren Geschäftsergebnissen zu unterstützen, bedeutet, dass sie zunehmend bereit sind, die Finanzierung von Projekten anzuleiten, die einen Geschäftswert aufweisen. Auf die Frage, wie sie auf den Vorschlag ihres CIOs zur digitalen Transformation mit erforderlichen zusätzlichen Investitionen reagieren würden, die wahrscheinlich einen hohen ROI liefern würden, gaben 77 der CFOs an, dass sie dem CIO helfen würden, einen Weg zur Finanzierung des Projekts zu finden. 28 der CFOs würden sich sogar beim Vorstand dafür einsetzen, dass der CIO die erforderliche Finanzierung erhält.

Eine starke CFO-CIO-Partnerschaft ist der Schlüssel zum Erfolg

Die Technologie vergrößert die Rolle, die CFOs und CIOs in einem Unternehmen spielen, genauso die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen der IT und der Finanzabteilung. Der CFO und CIO von heute muss ein fundiertes Verständnis von Kunden und Märkten haben. Die Rolle der Technologie wirkt als Bindeglied zwischen ihnen. Wenn beide Rollen zusammenarbeiten, können sie ein produktives, leistungsstarkes Team für das Unternehmen sein 92 der CFOs stimmen zu, dass "ein erfolgreicher CFO eine großartige Beziehung zu seinem CIO-Kollegen hat." Die Umfrage ergab auch, dass 69 der CFOs eine positive Sicht auf ihre CIOs haben. Dabei gaben 47 an, dass ihr CIO ein Partner ist, "der hilft, die Verbindung zwischen Technologie und Geschäftsentscheidungen herzustellen", und 22% gaben an, dass ihr CIO ein "innovativer Change Agent ist, der die Geschäftsstrategie vorantreibt".

Darüber hinaus gaben mehr als drei von vier CFOs (77 %) an, dass das schwierige Geschäftsumfeld des letzten Jahres dazu beigetragen hat, die Beziehung zu ihrem CIO zu stärken. Die CFOs führen diese Veränderung in erster Linie auf einen verstärkten Fokus auf Sicherheit, Compliance und Risiken (52 %), die dringende Notwendigkeit der Zusammenarbeit, um rasch Technologieentscheidungen treffen zu können (50 %) und das proaktive Engagement des CIOs mit ihnen (42 %) zurück.

Die CFOs, die im letzten Jahr eine Verschlechterung der Beziehung zu ihrem CIO feststellten, nannten als Gründe u.a. die mangelnde Flexibilität des CIOs bei der Identifizierung von Möglichkeiten zur Kostensenkung (32 %), die Tatsache, dass die Pläne des CIOs keinen angemessenen ROI aufwiesen (31 %) und die Ablehnung des CIOs gegenüber Versuchen einer proaktiven Zusammenarbeit (28 %).

Obwohl die Beziehung zwischen CFO und CIO eng miteinander verflochten ist, können diese Rollen manchmal gespalten sein, da beide möglicherweise unterschiedliche "Sprachen" zum selben Thema sprechen. Laut der Studie sagen 92 der CFOs, dass der CIO heute geschäftsorientierter sein muss als noch vor zwei Jahren, und 94 stimmen zu, dass CFOs technologiebewusster sein müssen als noch vor zwei Jahren.

"Dieser Bericht verdeutlicht die gestiegene Bedeutung der digitalen Transformation für CFOs, unterstreicht aber auch, dass IT-Investitionen einen klaren Geschäftswert haben müssen, um die Unterstützung des CFOs zu erhalten. Es ist nicht überraschend, dass CFOs IT-Projekte streichen wollen, die keinen hohen ROI aufweisen, wie z.B. viele von Software-Anbietern erzwungene ERP-Neuimplementierungen und -Migrationen, angesichts der Tatsache, dass Ressourcen für neue technologische Investitionen freigesetzt werden können, die das Erreichen der digitalen Ziele des Unternehmens schneller vorantreiben", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Durch den Wechsel zum Support von Rimini Street sind unsere Kunden auf einzigartige Weise in der Lage, die Kontrolle über ihre IT-Roadmaps zurückzuerlangen, die Lebensdauer und den Wert aktueller ERP-Investitionen zu maximieren und beträchtliche finanzielle Mittel und interne Ressourcen freizusetzen, um die entscheidenden Initiativen zur digitalen Transformation zu finanzieren und dadurch Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu schaffen."

Der Bericht basiert auf einer globalen Online-Umfrage, die von Dimensional Research durchgeführt und von Rimini Street gesponsert wurde. Mehr als 1.500 CFOs oder vergleichbare Top-Finanzfachleute aus 13 Ländern, die Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 200 Millionen US-Dollar vertreten, nahmen an der Umfrage teil.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4.000 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

