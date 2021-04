Peking (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, veranstaltet am 8. Mai (19 Uhr MEZ) eine Produkteinführungsveranstaltung mit dem Thema "Unser Zuhause, unser Leben, unser Dreame" auf Live-Streaming-Plattformen (https://www.dreame-technology.com/products/l10-prelaunch) wie YouTube, Facebook und AliExpress.Bei der Einführungsveranstaltung wird eine Reihe von Dreames Flaggschiff-Produkten enthüllt: Dreame Bot L10 Pro Roboterstaubsauger und Mop, Dreame Akku-Stabstaubsauger T30, V11 SE, V12 und Dreame Bot Z10 Pro Selbstreinigender Roboterstaubsauger und Mop, Dreame Bot W10 Selbstreinigender Roboterstaubsauger und Mop.Dreame Bot L10 Pro Saug- und WischroboterOptimiert mit einer neuen Stufe der superben Navigation und präzisen Hindernisvermeidung, verfügt der Dreame Bot L10 Pro über eine 4.000 Pa starke Saugleistung und erweitert damit die Tiefenreinigung in den Bereich der Roboterstaubsauger. Gekoppelt mit dem gleichzeitigen Saugen und Wischen 2-in-1, kann Dreame Bot L10 Pro hartnäckige Flecken und Staub auf verschiedenen Bodenoberflächen mit Leichtigkeit entfernen. Die ultralange Laufzeit von 2,5 Stunden ermöglicht es dem Dreame Bot L10 Pro, bis zu 250m2 mit einer vollen Ladung mit hoher Effizienz abzudecken.Erweitert durch die Multi-Floor-Mapping-Technologie können Anwender in der App Reinigungspläne anpassen und virtuelle No-Go-Zonen nach Belieben festlegen. Außerdem ermöglichen Dutzende von intelligenten Sensoren im Inneren des Roboters, dass er Stufen und scharfe Kanten intelligent wahrnehmen kann.Dreame T30 Kabelloser StabstaubsaugerDer Dreame T30 Cordless Stick Vacuum bringt die Hausreinigung auf ein hochmodernes Niveau. Sein branchenführender 150K RPM ultra-high speed SPACE 5.0 Motor bringt 190 AW Saugleistung. Diese beispiellose Leistung bedeutet, dass Dreame T30 tiefsitzenden Staub und Ablagerungen effizienter und gründlicher entfernen kann.Sein intelligenter Bildschirm zeigt den Reinigungsmodus, den Akkustand, den Staubgehalt und die Gesamtleistung in Echtzeit an. Der abnehmbare Akkupack sorgt für 90 min Laufzeit bei größeren Häusern. Außerdem kann sein Schmutzerkennungssensor die Saugleistung automatisch anpassen und die LED-Fugendüse kann dunkle Ecken mühelos reinigen.Dreame Akku-Sauger V11 SE und V12Mit einer starken Saugleistung von 150 AW bzw. 185 AW bieten die kabellosen Staubsauger V11 SE und V12 von Dreame optimale Lösungen für die Tiefenreinigung, um mühelos jede Menge Haare, klebrige Verschmutzungen und Krümel auf Hartböden und Teppichen aufzunehmen.Dreame Bot Z10 Pro und Dreame Bot W10 Saug- und WischroboterIn Kombination mit der leistungsstarken Absaugung und der fortschrittlichen LiDAR-Navigation läuten der Dreame Bot Z10 Pro und der W10 eine neue Ära der automatischen und mühelosen Reinigung ein. Die Auto-Entleerungsbasis des Dreame Bot Z10 Pro reinigt den Mülleimer des Roboters automatisch. Der Einweg-Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern (1 Gallone) kann zwei Monate lang Staub aufnehmen, so dass der Staubbeutel seltener ausgetauscht werden muss. Dreame Bot W10 kann staubsaugen, fegen, wischen sowie automatisch waschen und trocknen, um Keime und Bakterien für ein hygienischeres Wohnumfeld zu beseitigen."Wir stellen fest, dass das Zuhause in den letzten Jahren eine größere Bedeutung bekommen hat. Es kann eine Kombination aus Wohn- und Arbeitsort sein, aber auch eine Zusammenkunft von Freude und Liebe, eine Sammlung von Leben und Träumen", sagt Frank Wang, International Marketing Director von Dreame Technology. "Dreame zielt darauf ab, die Menschen von der Hausarbeit zu befreien und ein gemütliches Zuhause durch unsere neuen intelligenten Reinigungsgeräte zu schaffen."Melden Sie sich für das Live-Launch-Event (19:00-19:30 Uhr, CET 8. Mai 2021) an und erhalten Sie ein exklusives Angebot für Dreame Bot L10 Pro:https://www.dreame-technology.com/products/l10-prelaunchInformationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte konzentriert, mit der Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern.Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech).Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1499595/image_1.jpgPressekontakt:Tianshi Yuwenpr@dreame.tech400-875-9511Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100078848/100869784