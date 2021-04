FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bundesverfassungsgericht verlangt ehrgeizigere Klimaziele:

"Die Entscheidung liegt durchaus auf der Karlsruher Linie, nicht nur den (Verfassungs-)Gesetzgeber beim Wort, sondern ihn auch an die Hand zu nehmen. Man kann es aber auch übertreiben. Aus der Verfassung folgt nicht unmittelbar eine bestimmte Pflicht zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Vom Klimaschutz ist auch nicht direkt die Rede; der Staat schützt vielmehr "auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere". Der Gesetzgeber ist auf dieser Grundlage alles andere als untätig geblieben. Das Bild des Bundesverfassungsgerichts als Retter der Schwachen in aller Welt passt gerade beim Klimaschutz nicht. Der hat eine starke Lobby, ist wichtiger Teil der (internationalen) Politik und Gesetzgebung. Klimaschutz regiert nicht nur die Straße. Grüne und Greta lassen grüßen."/al/DP/jha