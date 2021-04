EQS Group-Ad-hoc: Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Schindler mit Wachstum im ersten Quartal; gibt Top-Speed-23-Programm bekannt; vorsichtige Markteinschätzung



30.04.2021 / 06:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Im ersten Quartal 2021 stieg der Auftragseingang um 8,0% auf CHF 2 937 Mio. und der Umsatz um 6,3% auf CHF 2 602 Mio. Das Betriebsergebnis erhöhte sich auf CHF 288 Mio., was einer EBIT-Marge von 11,1% entspricht (EBIT bereinigt 11,6%). Dieses Wachstum war begünstigt durch den Vergleich mit tiefen Vorjahreszahlen aufgrund des Lockdowns in China im ersten Quartal 2020. Der Konzerngewinn belief sich auf CHF 213 Mio., und der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit verbesserte sich von CHF 323 Mio. auf CHF 457 Mio. Mit diesem Resultat erreichen Auftragseingang, Umsatz und EBIT ungefähr die Werte des ersten Quartals 2019 vor der Pandemie. Schindler gibt zudem das Top-Speed-23-Programm bekannt, durch das die Digitalisierung beschleunigt, Produktinnovationen vorangetrieben und Lücken in der Profitabilität geschlossen werden sollen. Das Programm wird bis zu CHF 270 Mio. kosten und bis 2023 laufen. Medienmitteilung (PDF) Über Schindler:

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 65 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Mehr Informationen:

Nicole Wesch, Head Global Communications

Tel. +41 41 445 50 90

nicole.wesch@schindler.com Investor Relations

Marco Knuchel, Head Investor Relations

Tel. +41 41 445 30 61

marco.knuchel@schindler.com Schindler Management AG

Zugerstrasse 13

6030 Ebikon

Schweiz Tel. +41 41 445 32 32

Fax +41 41 444 40 40

corporate.communications@schindler.com

www.schindler.com

