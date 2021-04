Hamburg (ots) - Derjenige der an einen PKW Sachverständigen denkt, dem fällt unverzüglich der Umstand eines Unfalls ein. Und es stimmt: Insbesondere in jener Lage ist ein Fachmann äußerst oft unabdingbar wie auch durchweg förderlich. Dennoch existieren noch viele andere Teilbereiche, in denen man von der fachmännischen Einschätzung eines Spezialisten einen Nutzen haben und bares Geld einsparen kann. Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin bspw. bietet eine breite Auswahl an Services, vom konventionellen Unfallgutachten über Beweisaufnahmen bis hin zur Bewertung eines PKWs. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg offerieren die Fachleute kostbare Hilfe in zahlreichen Bereichen rund ums Auto.Vor allem im Falle, dass Sie auf der Recherche nach "Kfz Wertgutachten Hamburg Eimsbüttel & Harburg (https://www.sv-keskin.de/)" sind, haben Sie in dem Sachverständigen Keskin den idealen Profi gefunden.Das Büro des Kfz Sachverständigen Keskin befindet sich ein wenig abseits der Hamburger Altstadt und offeriert bereits seit 2015 professionelle Hilfestellung rund ums Fahrzeug an. Die Hauptaufgabe stellt in diesem Zusammenhang das übliche Schadengutachten dar: Grob erklärt definiert es den eingetretenen Schadensfall, die Minderung des Wertes der geschädigten Unfallfahrzeuge sowie unzählige zusätzliche Formalitäten, welche in erster Linie für die Versicherungsgesellschaft vonnöten sind. Als Geschädigter ist dieser Dienstleistungsservice im Übrigen für Sie völlig unentgeltlich, die Kosten bezahlt einzig der Schädiger bzw. dessen Versicherung. Ein Grund mehr, auf Nummer sicher zu gehen und bei jedem Autounfall einen Experten zu beschäftigen.Die alleinige Lage, in welcher sich ein umfassendes Sachverständigengutachten nicht rechnet, sind Kleinstschäden mit einem Wert von weniger als 1.000 EUR. Bei einem allgemein so bezeichneten Bagatellschaden zahlt die Versicherungsgesellschaft bekanntlich nicht. Jedoch auch in diesem Fall bieten viele Kfz-Gutachter (https://www.sv-keskin.de/) ihre Unterstützung an. Der Kfz Sachverständiger Keskin in Hamburg beispielsweise kann hier ein preiswertes Kurzgutachten samt detaillierter Auflistung der Preise fertigen.Ein ergänzender äußerst gewichtiger Dienst ist die sogenannte Soforthilfe oder eine Notfallhotline. Bekanntermaßen nützt einem schon der allerbeste Gutachter, wenn dieser absolut nicht telefonisch erreichbar ist?Ein hervorragender Gutachter ist 24/7 telefonisch erreichbar und führt Sie durch den gesamten Vorgang der Unfallabwicklung. Eine eventuelle Sicherung der Beweise und Dokumentation durch einen Fachmann ist insbesondere dann unerlässlich, wenn die Unfallschuld nicht klar nachgewiesen wird oder sich der Unfallgegner alles andere als einsichtig verhält.Nicht zu vergessen können Sie die Wahl des Sachverständigen auch der Versicherungsgesellschaft überlassen. Genau dies ist aber nur in den seltensten Fällen geschickt, da solche Gutachter häufig nicht gerade unvoreingenommen handeln und sich z. T. sogar auf die Seite der Versicherung schlagen. Richtiger ist es, einen neutralen und zertifizierten Gutachter Ihrer Wahl einzubeziehen. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg empfiehlt sich hier bspw. die Firma Keskin.Der 2. Teilbereich, in dem es ratsam ist, einen Fachexperten hinzubemühen, ist die Anschaffung und der Verkauf eines Gebrauchtwagens. Bedauerlicherweise sind absolut nicht alle Verkäufer komplett rechtschaffen und verschweigen Mängel oder Abnutzungsspuren häufig. Ein Lackschaden lässt sich noch mühelos mit dem bloßen Auge feststellen, wenn es um motorische Beschädigungen und Dergleichen geht, sieht die Sache aber schon komplett anders aus. Damit man hier nicht die sprichwörtliche Katze im Sack erwirbt, kann ein Kfz-Gutachter dazu genommen werden, der dererlei Mängel aufdeckt und die richtige Wertminderung kalkuliert. Allerdings auch als Verkäufer ist es ohne weiteres von Vorteil, ein technisches Gutachten einzuholen. Letztendlich kann es auch bei den besten Absichten einmal geschehen, dass ein versteckter Mangel erst nach dem Verkauf ans Tageslicht kommt. Ein kompetentes Gutachten verhindert dann einen kostspieligen und unnötigen Konflikt mit dem Käufer.Vielmehr Informationen, genauso zum Themengebiet "Kfz Wertgutachten Hamburg Eimsbüttel & Harburg", bekommen Sie auf https://www.sv-keskin.de/Pressekontakt:Aziz KeskinTelefon: 040 39 72 64Email: info@sv-keskin.deOriginal-Content von: Sachverständigenbüro Keskin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154742/4903078