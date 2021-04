The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2021





ISIN Name

XS1937060884 FEDEX 19/22

DE000A2BPAP8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21

US3130AJ7E30 FHLB 20/23

DE000DK8ADP7 DEKABANK DGZ IHS.6211

USY20721AU39 INDONESIA 11/21 REGS

US02209SAL79 ALTRIA GROUP 11/21

DE000A11QQS6 NIEDERS.SCH.A.14/21 A.842

SE0015194832 WE ARE SPIN DYE (WRSD) AB

SE0014965604 TCECUR SWEDEN AB A

