München (ots) -- CHECK24 erreicht Bestnote in der Kategorie Versicherungs- und Finanzvergleichsportale- Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoMünchen (ots) - CHECK24 gehört zu den Top-Finanzdienstleistern. Das ergab eine repräsentative Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit FOCUS-MONEY. In der Kategorie "Stärkste Versicherungs- / Finanzvergleichsportale" erreicht CHECK24 die Bestnote "Sehr Stark" und positioniert sich damit z. B. vor Comfortplan, Geld.de und Verivox.1)Über ein Online-Panel wurden knapp 65.000 Kundenurteile zu insgesamt 421 Finanzdienstleistern in 20 Branchen eingeholt. Die Befragten sollten anhand einer sechsstufigen Skala die Finanzbetreuung auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen und Erlebnisse innerhalb der vergangenen 24 Monate bewerten.Anbieter, die über dem Branchenschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung "stark in der Finanzbetreuung". Wer innerhalb dieser Gruppe überdurchschnittlich stark abschneidet, wurde mit dem Urteil "sehr stark in der Finanzbetreuung" ausgezeichnet.Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, Chat und E-Mail. In vielen Serviceanliegen werden CHECK24-Kund*innen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kund*innen zu schätzen.1)Quelle: FOCUS-MONEY (Heft 17/2021); S. 72-78Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.