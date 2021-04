Weil die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit zwei Wochen geklettert sind, geriet die Erholungstendenz des Goldpreises ins Stocken.Das nachlassende Interesse der Anleger an Goldinvestments ließ sich unter anderem am weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares ablesen. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich nach siebentägiger Stagnation von 1.021,70 auf 1.017,04 Tonnen reduziert. Am gestrigen Donnerstag wurde für Deutschland mit 2,0 Prozent p.a. eine etwas höher als ...

