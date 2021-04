- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel überwiegend im Plus. Der Dow Jones gewann 0,71%, der S&P 500 legte 0,68% zu und der Nasdaq 100 bewegte sich 0,22% höher. Der Russell 2000 fiel um 0,38% - Eine trübe Stimmung war an den Börsen in Asien zu beobachten. Der Nikkei und der S&P/ASX 200 fielen um 0,9%, während der Kospi um 0,8% nachgab - Die DE30-Futures deuten auf eine flache Eröffnung der europäischen Sitzung hin - China sagte, dass die Aktivität von US-Militärschiffen ...

