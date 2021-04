Langenlonsheim/Nahe (ots) - Die Pallhuber Gruppe blickt auf eine nahezu fünfzigjährige Erfolgsgeschichte zurück, die einst mit einer kleinen, aber innovativen Idee begann. Mittlerweile zählt das Unternehmen zu den Marktführern in der Weinbranche und bietet seinen Kunden Weingenuss in hochwertiger Qualität - und das auch in Zukunft. Nicht nur, dass das Weinhaus sein digitales Angebot erweitert, es fiebert darüber hinaus seinem 50. Jubiläum entgegen.Seit inzwischen fast fünf Jahrzehnten bringt die Pallhuber Gruppe ihre Kunden in den Genuss von hochwertigen Weinen, exklusiven Likören, ausgewählten Spezialitäten und wertvollen Direktsäften. Der im historischen Weinbauort Langenlonsheim ansässige Familienbetrieb legt dabei sein Augenmerk besonders auf die erstklassige Qualität der Weine und die persönliche Beratung seiner Kunden. Schließlich sind es der Geschmack und die Vorlieben der Kunden, die bei der Auswahl der passenden Produkte nicht nur berücksichtigt werden, sondern neben dem Know-How der Pallhuber-Weinexperten eine entscheidende Rolle spielen. "Lust auf Genuss" und eine direkte Lieferung der Favoriten nach Hause scheinen das Erfolgsrezept der Pallhuber Gruppe zu sein. Mit über 250.000 Kunden zählt der Betrieb inzwischen zu den führenden Unternehmen in der Weinbranche - dabei hat alles zunächst mit einer ebenso simplen wie neuartigen Idee begonnen.Unternehmenserfolg startet 1972 mit einer InnovationDen Grundstein für den Erfolg des Betriebs legte Namensgeber Heinrich Maximilian Pallhuber gemeinsam mit seinem Partner Karl-Heinz Paul bereits im Jahre 1972. Die Idee hinter der Unternehmensgründung: Den Menschen hochwertige Weine dort nahezubringen, wo sie sind - sei es am Telefon, zuhause oder auf Messen. Bis heute hat sich daran nichts geändert: Der direkte Kontakt und Austausch mit den Kunden ist wesentlicher Kern der Firmenphilosophie, weshalb das Weinhaus regelmäßig zu Events einlädt. 2019, noch vor der Corona-Pandemie, waren es über 1000 Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und den Beneluxländern.Während die Idee von Heinrich Maximilian Pallhuber weiterhin als Richtschnur gilt, haben die Führung des Unternehmens inzwischen andere übernommen: Inhaber der Pallhuber Gruppe sind die Herren Reinhold Barth (Einkauf), Ralf Mais (Vertrieb) und Thomas Hägele (Finanzen), die gemeinsam in Summe auf über 100 Jahre Zugehörigkeit zur Pallhuber Familie zurückblicken. Auch einige der Weinberater, die den Kunden exklusive Weinerlebnisse von der Beratung bis zur Lieferung ermöglichen, sind bereits seit 15 bis 30 Jahren Teil des Unternehmens und haben ein besonders enges Vertrauensverhältnis zu ihren Kunden.Die Kombination aus langjähriger Erfahrung, exzellenten Weinen und dem persönlichen Service bewährt sich: Die erlesenen Weine, Liköre und Spezialitäten haben bereits zahlreiche DLG-Prämierungen erhalten und Pallhuber wird regelmäßig als "Haus der prämierten Weine" von der Landwirtschaftskammer RLP ausgezeichnet. Der Betrieb selbst ist wichtiges Mitglied zahlreicher Foren und Verbände, wie dem Forum Wein & Gesundheit, dem Deutschen Dialogmarketing Verband e.V. (DVV) und dem Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. (VDFU).Pallhuber Gruppe plant exklusive Neuheiten zum 50-jährigen JubiläumDen Blick zurück auf die fast fünfzigjährige Erfolgsgeschichte sieht die Pallhuber Gruppe als besonderen Ansporn, ihren Kunden auch in Zukunft ausgezeichnete Beratung und ausgewählte Weine in Spitzenqualität zu bieten. Im Zuge dessen geht das Weinhaus inzwischen auch neue, digitale Wege: Das Unternehmen konnte seine Social-Media-Reichweite deutlich ausbauen und kann sich inzwischen über 10.000 Facebook-Likes freuen. Auf die Neugestaltung der Homepage folgte im März die Eröffnung des Online-Shops. In der dortigen "Geschenke-Welt" wurde ein exklusiver Ort geschaffen, an dem man sich nicht nur selbst, sondern auch andere Weinfreunde beschenken kann.Einen weiteren und noch wichtigeren Anlass zum Feiern gibt es im kommenden Jahr, wenn 2022 das 50. Jubiläum ins Haus steht. Dafür steckt das Weinhaus bereits jetzt mitten in den Vorbereitungen und hat sich für seine Kunden schon einige Highlights überlegt. Freuen kann man sich unter anderem auf exklusive Neuheiten, limitierte Ausstattungen oder auch Sonderfüllungen - damit dürfte nicht nur das Pallhuber Team mit Spannung und großen Erwartungen auf das nächste Jahr blicken.Pressekontakt:H.M. Pallhuber GmbH & Co. KGAn den Nahewiesen 855450 LangenlonsheimTelefon: +49 (0) 6704 / 201 1268Fax: +49 (0) 6704 / 9632 1269E-Mail: weinkeller@pallhuber.dewww.pallhuber.deOriginal-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66679/4903116